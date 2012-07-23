Земля, где нашли тоннель контрабандистов, когда-то принадлежала сотруднику СБУ

В понедельник в доме начнет работать комиссия службы безопасности Украины, пишет ТСН со ссылкой на собственные источники. Уже в ближайшие дни его взорвут или затопят.

В доме никто не жил. Но фамилию человека, который здесь был чаще всех, удалось узнать у правоохранителей - это известный в Ужгороде бизнесмен и меценат.

В 2004 году участки в этом районе Ужгорода выделили нескольким сотрудникам Службы безопасности за заслуги. Один из них продал свой участок, из-под которого через 4 года вырыли тоннель. Эксперты настаивают что тоннель сделан по последнему слову техники. Над ним поработали специальные землеройные машины.

Когда хозяин строился, соседи удивлялись, что он без конца вывозил оттуда землю. Думали, что тот роет бассейн. Правоохранители, кроме самодельных вагонеток, рельсов, моторов и контрабандных сигарет, изъяли из дома килограмм белого порошка. Были ли это наркотики - покажет экспертиза. Кроме этого, нашли пять паспортов граждан Афганистана. Строители, работающие рядом, часто видели, как в дом приезжает микроавтобус с людьми.