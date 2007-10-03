Азаров: мы не должны Газпрому ни одного цента

Заявление РАО «Газпром» о долге не было неожиданным для правительства Украины, однако названная сумма долга в 1,3 млрд. долл. преувеличена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что речь может идти не о долге Украины, а о долге, возникшем между хозяйствующими субъектами.

«Мы (правительство Украины - УНИАН) не должны ни одного цента. Речь может идти только о расчетах между субъектами хозяйственной деятельности», - заявил Н.АЗАРОВ, имея в виду «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго».

Вице-премьер не исключает, что долг мог возникнуть в результате накопления Украиной рекордного количества газа - 32 млрд. кубометров. «В процессе накопления такого количества газа вполне возможны какие-то вопросы, связанные с оплатой, вполне возможно, я допускаю», - сказал Н.АЗАРОВ.

Однако он считает, что сумма, названная пресс-службой «Газпрома», преувеличена.

«Не может быть и речи о таком объеме долга, о котором он говорит (пресс-секретарь «Газпрома» - УНИАН), не может быть и речи однозначно. Видимо, он воспользовался, будем говорить, не совсем точными данными», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что заявление не было неожиданным для правительства, и еще на прошлой неделе было принято решение о поездке министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО в Москву для решения этого вопроса, а также вопросов, в частности, транзита нефти и поставок ее на украинские нефтеперерабатывающие заводы, которые на сегодняшний день для Украины очень важны.

«Плохое было бы правительство, если бы мы не отслеживали ситуацию, связанную с расчетами всех субъектов хозяйственной деятельности, тем более таких крупных. И именно поэтому решение о поездке Ю.БОЙКО было принято на прошлой неделе. Мы с Ю.БОЙКО запланировали на этой неделе провести совещание и рассмотреть все вопросы, связанные с расчетами «Нафтогаза» с бюджетом», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он выразил убеждение, что заявление «Газпрома» никоим образом не связано с политической ситуацией.

«С политической ситуацией этот вопрос не связан… Ни с какой ТИМОШЕНКО это не связано. Мягко скажем, у нас другие прогнозы были на прошлой неделе», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Вместе с тем, он считает, что резонанс, вызванный заявлением «Газпрома», объясняется именно политической ситуацией в стране.

«Сейчас именно в связи с политической ситуацией в Украине вот это рядовое заявление рядового представителя (пресс-секретаря «Газпрома» - УНИАН), возможно, привлекло такое внимание. Прозвучи оно через месяц, никто на него, возможно, особого внимания и не обратил бы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 2 октября «Газпром» направил своим европейским партнерам уведомления о существующих проблемах по поставкам газа в Украину. Задолженность украинской стороны за поставки газа составляет более 1,3 млрд. долларов, говорится в сообщении пресс-службы газового холдинга.

В тот же день Европейская комиссия призвала «Газпром» и украинские власти как можно быстрее урегулировать проблему долга украинской стороны.

Сегодня, 3 октября, в ходе заседания Кабмина премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру топлива и энергетики Ю.БОЙКО провести предварительные переговоры в Москве в связи с заявлением РАО «Газпром». «Нужно посоветоваться с Президентом и, скорее всего, я тоже поеду работать над этим вопросом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер подчеркнул, что правительство намерено предпринять усилия для сохранения цены на газ для Украины на существующем уровне, а также «сохранить отношения с нашим партнером в этих вопросах».

На рубеже 2005-2006 годов конфликт вокруг цен на газ для Украины привел к его кратковременному отключению и сбою поставок в Европу.