Чиновник Госкомзема сядет на 8 лет за взятку

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, прокуратурой Печерского района столицы поддержано государственное обвинение в судебном разбирательстве уголовного дела в отношении исполняющего обязанности начальника управления Госкомзема в Броварском районе Киевской области, который в 2010 году вымогал и получил от предпринимателя взятку в размере 40 тыс. долларов США (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение взятки).

Бывший и.о. начальника вымогал взятку за свою подпись на государственных актах на право собственности на земельные участки общей площадью 118 га в Броварском районе Киевской области.