Президент запретил ФГИ осуществлять какие-либо действия относительно КГОКОРа

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО указом №941/2007 запретил Фонду государственного имущества Украины осуществлять какие-либо действия относительно госимущества Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-лужбе Президента Украины.

Своим указом Президент также обязал секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины обеспечить подготовку к рассмотрению на ближайшем заседании СНБО вопроса об усовершенствовании государственной политики в сфере приватизации, проработав при этом проблемные аспекты разгосударствления объектов горно-металлургического комплекса.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Справка УНИАН. В августе 2006 года правительство решило создать на базе КГОКОРа совместное предприятие в форме акционерного общества с государственной долей в уставном фонде не менее 50+1 акция.

Тогда же предложение ООО “Смарт-групп” (Запорожье) и ЗАО “Металлоинвест” (Россия) как потенциальных инвесторов завершения строительства КГОКОРа было признано наиболее оптимальным. О своей заинтересованности в КГОКОРе заявляли Arcelor Mittal, «Северсталь», «Магнитогорский меткомбинат» (РФ) и Sinosteel (Китай).

20 сентября 2007 года Фонд госимущества планировал подписать соглашение с инвестором Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (Долинское, Кировоградская обл.) - российской компанией «Металлоинвест».

Однако подписание договора с инвестором КГОКОРа было отменено в связи с болезнью председателя ФГИУ Валентины СЕМЕНЮК.

26 сентября глава администрации по кадрам и связям с общественностью ОАО «Арселор Міттал Кривий Ріг» Франк ПАННИР заявил, что Украина, создавая СП по достройке КГОКОРа без Румынии и Словакии, рискует нарушить международные обязательства, поскольку почти все производственные объекты КГОКОРа были построены этими странами. В случае создания СП с «Украинской рудно-металлургической компанией» КГОКОР начнет работу на обычных, а не окисленных рудах, что также будет являться нарушением международных обязательств Украины, отметил он.

Ф.ПАННИР заявил, что Arcelor Mittal готова представить правительству Украины свои предложения по достройке КГОКОРа, отметив, что Arcelor Mittal может добиться определенных успехов в переговорах со словацкой и румынской сторонами в урегулировании вопросов достройки комбината. «Мы готовы самостоятельно, или с украинскими партнерами, заключить контракт. КГОКОР достигнет производства 3,5 млн. тонн окатышей в течение года после начала работ по его достройке», - заявляют в Arcelor Mittal.

27 сентября вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что считает возможным проведение Arcelor Mittal презентации своего проекта достройки Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР).

*** Сметная стоимость строительства КГОКОРа, начавшегося в 1985 году, составляет 2,4 млрд. долларов, из которых освоено 1,65 млрд. долл. Доля Украины - 56,4%, Румынии - 28%, остальное принадлежит Словакии. В настоящий момент строительная готовность комбината достигает 66%. Для завершения строительства и ввода в эксплуатацию первой очереди комбината необходимо около 200 млн. долл.

Мощность предприятия - 10 млн. тонн окатышей, первого пускового комплекса - 6,6 млн. тонн.