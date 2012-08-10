Работники ГАИ "крышевали" расхищение железной дороги

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, направлено в суд уголовное дело по обвинению членов организованной преступной группы, в состав которой входили сотрудники Управления ГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области и сотрудники ГП «Донецкая железная дорога», ОПГ осуществляла кражи имущества (сцепки, химпоглотители) из вагонного депо «Константиновка».

Работники ГАИ выполняли в банде функции «прикрытия» для перевозки и дальнейшей реализации награбленного. В общей сложности сумма похищенного имущества составила почти 240 тыс грн.