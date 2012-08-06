Дело луцкого музейщика, который сдавал монастырь в аренду, передано в суд

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие установило, что должностное лицо неправомерно предоставило разрешение на использование части помещения памятника архитектуры национального значения – Монастыря бригидок. Без заключения договора аренды и уплаты арендной платы с июня 2007 по май 2012 года в этой части помещения действовал столярный цех.

В результате таких действий директора бюджеты государства и города недополучили почти 365 тыс. грн.

Дело было возбуждено по факту злоупотребления должностным лицом служебным положением, что нанесло существенный вред государственным интересам.

В настоящее время директор Государственного историко-культурного заповедника освобожден от должности. С целью возмещения нанесенного государству ущерба на имущество обвиняемого наложен арест. Меру наказания ему определит суд.

Как сообщает Волынская правда директором историко-культурного заповедника «Старый Луцк» был Тарас Рабан.