Азаров: Украина не будет выполнять требование МВФ по тарифам на газ

Об этом он сказал в интервью отечественным телеканалам, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Н.Азаров отметил, что правительство высоко ценит взаимоотношения с Международным валютным фондом, сотрудничество с которым является основным индикатором инвестиционной привлекательности страны. При этом Н.Азаров в очередной раз подчеркнул, что Украина не намерена повышать тарифы на газ для населения, как того требует МВФ для получения очередного транша кредита.

«Мы занимаем другую позицию: для нас важна покупательная способность людей, развитие внутреннего рынка», - сказал Н.Азаров.

Важным показателем оценки инвестиционного климата премьер-министр назвал и реакцию предпринимателей – в первом полугодии 2012 года создано 150 тыс. малых предприятий.

Такой рост, подчеркнул Н.Азаров, возможен лишь при наличии надлежащих условий для ведения бизнеса.

К тому же, капиталовложения за первое полугодие, отметил он, выросли на 23%.

“Все это свидетельствует, что правительство поэтапно делает нашу страну привлекательной для инвестиций – как внешних, так и внутренних”, - отметил Н.Азаров.