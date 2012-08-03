В Киеве разоблачили схему квартирного мошенничества

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со СМИ прокуратуры Киева, в настоящее время возбуждены 2 уголовных дела по факту завладения чужим имуществом путем обмана с использованием поддельных документов, в том числе решений суда (ч. 3 ст. 358 УК Украины – подделка документов, печатей, бланков и их сбыт или использование, ч. 3. ст. 190 УК Украины – мошенничество, совершенное в крупных размерах).

Установлено, что две квартиры на ул. Жукова, 35/24, и проспекте Лесном, 24, принадлежали одиноким людям пожилого возраста, которые умерли и были сняты с регистрационного учета. В обоих случаях квартиры не были приватизированы, то есть находились коммунальной собственностью.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, мошенники, используя информацию о наличии в районе коммунальных квартир, освободились в связи со смертью владельцев, подделали решение суда, чтобы зарегистрировать собственность в БТИ. После чего квартиры несколько раз перепродавались. Таким образом, коммунальное имущество получило статус частного.

Прокуратурой района также поданы 2 иска в райсуд о признании недействительными договоров, на основании которых имущество было отчуждено, и обязательстве вернуть имущество территориальной общине Киева.

Аналогичная схема отчуждения коммунального имущества зафиксирована при переоформлении квартиры, расположенной на ул. Милютенко, 44-б. Но в этом случае владелец просто некоторое время не проживал в своем жилище. В его отсутствии квартира незаконно приобрела новых хозяев.

По поручению прокуратуры района в отношении этого факта райуправлением милиции уже возбуждено уголовное дело за использование поддельных документов (ч. 3. ст. 358 УК Украины).