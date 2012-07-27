Бразилия заинтересована в военном сотрудничестве с Украиной

В частности, обсуждалось двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество, а также организационные вопросы визита в Украину министра обороны и министра науки и технологий Бразилии.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Минобороны Украины, в начале встречи Д.Саламатин отметил важность развития сотрудничества с бразильской стороной в оборонной сфере и выразил надежду на открытие в ближайшее время в Украине офиса атташе по вопросам обороны при Посольстве Бразилии.

«Много лет вооруженные силы Украины и Бразилии сотрудничают в разных отраслях сферы обороны. Уверен, что сотрудничество между нашими оборонными ведомствами будет развиваться и в дальнейшем», – отметил Д.Саламатин.

Посол Бразилии отметил, что отношения с Украиной имеют стратегическое значение для его государства.

«Бразильская сторона очень заинтересована в развитии сотрудничества с Украиной в отрасли науки, образования, организации общих визитов и обмена делегациями, работе на уровне командующих видов вооруженных сил», – отметил посол.

Глава отечественного оборонного ведомства выразил надежду, что отношения между Украиной и Бразилией в военной и военно-технической сферах и в дальнейшем будут углубляться и все больше переходить в практическую плоскость.

«Уверен, что эта позитивная динамика сохранится в будущем, учитывая стратегическое значение взаимовыгодного партнерства между нашими странами», – отметил Д.Саламатин.