Азаров не исключает компромисс по языковому закону

Об этом Н.Азаров сказал в интервью российской газете «Завтра».

«… Я не вижу конструктива в позиции тех сил, которые выступают против закона о языке. Президент и правительство четко определили свою позицию. Мы заявили, что досконально изучим предлагаемый закон, и если этот закон, выдвинутый двумя народными депутатами, содержит положения, которые необходимо изменить, если поправки к этому закону здравомыслящие, мы готовы пойти на компромисс, ибо поле для компромисса очень широкое», - отметил Н.Азаров.

По его словам, для правительства чрезвычайно важны вопросы стабильности и единства в Украине, особенно в условиях неустойчивой экономической ситуации.

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Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада 248 голосами приняла закон «О принципах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко. Законом предусмотрено, что русский язык может стать региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины из 27.

Принятие этого закона спровоцировало акции по всей стране в защиту украинского языка.

В то же время оппозиция заявила, что закон принят с нарушениями, ряд депутатов отозвали свои голоса.

Президент пообещал, что определится относительно подписания языкового закона после получения экспертной оценки.