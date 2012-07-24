Ступку провели в последний путь аплодисментами и криками «Браво!»

В Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко завершилась церемония прощания с выдающимся актером Богданом Ступкой.

Как передает корреспондент УНИАН, гроб с телом Б.Ступки вынесли из здания театра, где с утра проходила панихида.

Согласно театральной традиции, актеры театра и все, кто пришел проститься с Б.Ступкой, провели его в последний путь аплодисментами и возгласами: «Браво!». Многие люди плакали.

Сегодня Б.Ступку похоронят на Байковом кладбище.

Как сообщал УНИАН, Герой Украины, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Б.Ступка умер 22 июля на 71-м году жизни.

Жизнь актера оборвалась в столичной больнице «Феофания», где он провел последние четыре месяца. Полтора года тому назад в Германии ему сделали операцию на сердце.

*** Б.Ступка родился 27 августа 1941 года в с. Куликов на Львовщине. Народный артист УССР (1980), Народный артист СССР (1991), лауреат Государственной премии СССР (1980), лауреат Шевченковской премии (1993 год, за главную роль в спектакле «Тевье-Тевель» по Шолом-Алейхему), министр культуры Украины (1999-2001), Герой Украины (2011). Художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Снялся почти в ста фильмах.