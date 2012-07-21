В Киеве у агитатора КПУ украли кошелек

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, инцидент произошел сегодня около 15.15.

Неизвестный мужчина разрезал ткань с тыльной стороны палатки, взял кошелек и убежал, несмотря на призывы хозяйки кошелька к людям задержать вора.

"На место происшествия по вызову выехала следственно-оперативная группа. По словам потерпевшей, в похищенном кошельке было 280 грн", - говорится в сообщении.