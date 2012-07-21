В Киеве у агитатора КПУ украли кошелек
18:01, 21 июля 2012Общество
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В Киеве возле станции метро "Шулявская" из агитационной палатки сторонников Коммунистической партии Украины украли кошелек с деньгами.
|Вора ищет милиция
Неизвестный мужчина разрезал ткань с тыльной стороны палатки, взял кошелек и убежал, несмотря на призывы хозяйки кошелька к людям задержать вора.
"На место происшествия по вызову выехала следственно-оперативная группа. По словам потерпевшей, в похищенном кошельке было 280 грн", - говорится в сообщении.
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