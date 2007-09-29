Во Львове уже начали голосование... за лучший кофе

19:58, 29 сентября 2007
Общество
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Соревнуются и бармены

В преддверие выборов во Львове уже начали голосование. Там в центре города раздают бюллетени с просьбой отдать свой голос за лучший кофе. 

Так в кофейной столице Украины начался первый в государстве Кофейный фестиваль, предает 5 канал. На центральной площади города 15 лучших кофеен всех желающих бесплатно угощают тонизирующим напитком по лучшим рецептам. Между тем бармены Львова  соревнуются за звание самого профессионального. Чей кофе окажется самым вкусным -  определят по результатам голосования зрителей фестиваля и специально приглашенных дегустаторов. 

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