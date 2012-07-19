Трех фигурантов дела о черной трансплантологии выпустили под залог

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь прокурора Киева Мирослава Мушка.

"По ходатайству подсудимых суд изменил меру пресечения содержания под стражей на залог", - сказала она.

М.Мушка подчеркнула, что гособвинение не соглашалось с этой позицией, однако суд вынес именно такое решение.

Что касается суммы залога, то, по ее словам, один из подсудимых отпущен под залог в 76 тыс. грн, второй под залог в 102 тыс. грн и третий – 153 тыс. грн.

М.Мушка подчеркнула, что это решение суда окончательное, обжалованию не подлежит.

"В настоящее время продолжается судебное следствие, заседание проходит в закрытом режиме", - сказала пресс-секретарь.

Следующее судебное заседание состоится 24 июля.

Как сообщалось, трем врачам-трансплантологам Института им. А.Шалимова предъявлено обвинение по ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение по передаче людей). По информации милиции, столичные врачи входили в состав преступной группировки, участники которой на протяжении длительного времени занимались торговлей людьми из Украины в Азербайджан. Лидером является гражданин Израиля без медицинского образования. Во время следствия врачи находились под стражей.

По данным следствия, из 25 операций 15 врачи института сделали в Азербайджане, остальные - в Эквадоре и Косово. Две операции были сделаны непосредственно в Институте им. Шалимова.

В октябре 2011 года прокуратура Киева завершила расследование и направила в суд данное уголовное дело.