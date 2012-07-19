В органы прокуратуры поступили 33 обращения журналистов

Каждое обращение журналистов о препятствовании их законной профессиональной деятельности, попытках проявления цензуры и давления на СМИ тщательным образом проверяется, и принимаются соответствующие меры прокурорского реагирования, отмечается в сообщении Отдела связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, размещенном на сайте ГПУ

В частности, отмечается, что прокурором Львовской области 9 июля 2012 года возбуждено уголовное дело в отношении Сокильницкого сельского председателя Пустомытовского района по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов Львовской областной государственной телерадиокомпании по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины. Следствие по делу продолжается.

Так, по уголовному делу о нанесении телесных повреждений журналистам «5 канала» во время выполнения ими своих профессиональных обязанностей Подольским районным судом г. Киева вынесен обвинительный приговор. Одному из подсудимых по ч. 1 ст. 171 УК Украины присужден штраф, другому – по ч. 1 ст. 171 УК Украины и ч. 2 ст. 296 УК Украины назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы.

Как отмечает ГПУ, кроме того, в текущем году в органы прокуратуры поступили 33 обращения представителей средств массовой информации, по которым проводились проверки, давались разъяснения и принимались процессуальные решения.