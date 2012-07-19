В органы прокуратуры поступили 33 обращения журналистов

07:15, 19 июля 2012
Общество
1480 0

Вопрос соблюдения прав представителей средств массовой информации находится на особом контроле.

Каждое обращение о проявлении цензуры тщательно проверяется

Каждое обращение журналистов о препятствовании их законной профессиональной деятельности, попытках проявления цензуры и давления на СМИ тщательным образом проверяется, и принимаются соответствующие меры прокурорского реагирования, отмечается в сообщении Отдела связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, размещенном на сайте ГПУ

В частности, отмечается, что прокурором Львовской области 9 июля 2012 года возбуждено уголовное дело в отношении Сокильницкого сельского председателя Пустомытовского района по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов Львовской областной государственной телерадиокомпании по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины. Следствие по делу продолжается.

Так, по уголовному делу о нанесении телесных повреждений журналистам «5 канала» во время выполнения ими своих профессиональных обязанностей Подольским районным судом г. Киева вынесен обвинительный приговор. Одному из подсудимых по ч. 1 ст. 171 УК Украины присужден штраф, другому – по ч. 1 ст. 171 УК Украины и ч. 2 ст. 296 УК Украины назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы.

Как отмечает ГПУ, кроме того, в текущем году в органы прокуратуры поступили 33 обращения представителей средств массовой информации, по которым проводились проверки, давались разъяснения и принимались процессуальные решения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter