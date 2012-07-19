Уполномоченный по правам человека: нужно строить новые СИЗО

Об этом она сообщила в интервью сайту «Главком».

“Менять нужно все. Начиная от помещений, которые во многих городах находятся чуть ли не в центре рядом с рынками и жилыми домами. Они были построены в XIX веке и удовлетворяли тем нормам, но не сегодняшним. Менять нужно и психологию работников, их отношение к задержанным лицам и к своей работе”, – заявила Уполномоченный ВР по правам человека.

По ее словам, «изменить работников или их психологию мы не можем, но Омбудсман будет принимать участие в подготовке нормативно-правовой базы, которая будет готовиться пенитенциарной службой и Министерством юстиции».

«Главное, что мы сейчас внедряем, – национальный превентивный механизм. Его реализация будет заключаться в том, что совместно с общественностью будем проводить плановые и внеплановые мониторинговые визиты в места неволи, чтобы смотреть, как соблюдаются права человека в этих местах. Если будем находить нарушения, то будем выносить рекомендации государственным органам”, – добавила она.

В.Лутковская рассказала, что за последний месяц трижды посещала Лукьяновский СИЗО в Киеве. По ее мнению, “ситуация меняется. В первую очередь – сменилось руководство следственного изолятора. Причем, эту замену оцениваю очень положительно. На сегодняшний день СИЗО возглавляет человек, который действительно с честью выполняет свои должностные обязанности. Но даже самый порядочный человек не может решить проблему грибка, который въелся в старые стены. После той волны общественного обсуждения после фильма Усова Киевский следственный изолятор должен получить большие бюджетные назначения, чтобы, по крайней мере, провести ремонт нескольких помещений”.

Однако, отметила Омбудсман, «это здание построено неизвестно когда, оно не рассчитано на то, чтобы там сделать современную вентиляцию. Даже самый порядочный руководитель при огромных вложениях не сможет сделать нормальную вентиляционную систему».

По мнению В.Лутковской, нужно решать проблему иначе. “Следственные изоляторы следует выносить из центра городов, строить новые, в соответствии с современными стандартами. Лишь после этого можно закрывать вот этот ужасный очаг болезней и несчастных людей, которые оказались в Лукьяновском СИЗО”, – сказала она.

Омбудсман заявила, что планирует говорить с Президентом Виктором Януковичем о возможности строительстве новых СИЗО. “Другой вопрос, насколько морально-этически строить новый следственный изолятор, когда не хватает школ? Новый следственный изолятор будет нуждаться в деньгах”, – добавила она.