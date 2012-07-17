В центре Киева появились новые точки бесплатного Wi-Fi доступа

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко.

По его словам, с момента старта проекта услугами бесплатного Интернета воспользовались свыше 140 тысяч уникальных пользователей.

Р.Крамаренко информировал, что до конца лета к бесплатной сети «Kyiv Free Wi-Fi» планируется подключить площадь Ивана Франко, Оболонскую набережную, Контрактовую площадь и парк Позняки.

Он напомнил, что проект «Kyiv Free Wi-Fi», который отныне обеспечивает предоставление бесплатного Интернет-доступа киевлянам и гостям столицы в общественных местах, начал работу 27 мая в центре Киева.

Участниками проекта выступили КГГА (КП «Киевгорсвет») и спонсоры проекта компании «Kyiv Free Wi-Fi» и Life:)».

«Хочу отметить, что город на этот проект не потратил ни копейки бюджетных средств – все финансировалось за счет спонсоров, стоимость проекта составила 2 миллиона гривен», – объяснил Р.Крамаренко.