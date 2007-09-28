Донецкий суд закрыл уголовное дело о двойниках

Ворошиловский районный суд Донецка сегодня рассмотрел жалобу городского головы Мариуполя Юрия Хотлубея и председателя рабочей группы по учету избирателей Александра Давыденко на постановление старшего следователя УСБУ в Донецькой обл. о возбуждении уголовного дела о фальсификации списков избирателей города Мариуполя по ч.3 ст.362 УК Украины. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации. Во время рассмотрения жалобы на судебном заседании было представлено постановление прокуратуры Донецкой обл. о прекращении уголовного дела на основании п.1 ч.1 ст.6 УПК в связи с отсутствием нарушения.

По данному делу Ворошиловский райсуд Донецка вынес соответствующее постановление.

Напомним, что в среду начальник пресс-службы СБУ в Киеве Марина Остапенко сообщила о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения в списках избирателей в Мариуполе более 10 тыс. двойников и умерших.

РБК-Украина