В Черновцах испекли рекордный торт

Как передает корреспондент УНИАН, торт изготовлен из вафельных коржей с прослойками из сгущенного молока. Он имеет размер 2,52 х 2,51 м и вес 201 кг.

Официальный представитель Книги рекордов Украины зафиксировал рекорд и поздравил участников и гостей Петровской ярмарки с этим достижением.

Рекордную выпечку презентовали городу мастера кондитерского дома «Ваниль».

После завершения презентации и официальной фиксации рекорда торт был разделен на части, которые раздали представителям детских домов, интернатов и домов семейного типа, специально приглашенным на праздник.