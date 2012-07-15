В Черновцах испекли рекордный торт
18:54, 15 июля 2012Общество
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Крупнейший в Украине торт в виде герба Черновцов в честь проведения в городе ежегодной Буковинской Петровской ярмарки презентовали сегодня на Центральной площади города.
Как передает корреспондент УНИАН, торт изготовлен из вафельных коржей с прослойками из сгущенного молока. Он имеет размер 2,52 х 2,51 м и вес 201 кг.
Официальный представитель Книги рекордов Украины зафиксировал рекорд и поздравил участников и гостей Петровской ярмарки с этим достижением.
Рекордную выпечку презентовали городу мастера кондитерского дома «Ваниль».
После завершения презентации и официальной фиксации рекорда торт был разделен на части, которые раздали представителям детских домов, интернатов и домов семейного типа, специально приглашенным на праздник.
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