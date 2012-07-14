Янукович за свободную торговлю с Израилем

Президент Украины Виктор Янукович и вице-премьер-министр, министр иностранных дел Государства Израиль Авигдор Либерман обсудили вопросы создания зоны свободной торговли между странами и дальнейшего развития эффективного торгово-экономического взаимодействия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

«Обсуждались вопросы создания зоны свободной торговли, увеличения объемов торговли между странами», - сказал после встречи министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. «Мы исходим с того, что этот год может принести около 1 миллиарда (долларов) общего обмена товарами и услугами», - отметил он.

К.Грищенко также подчеркнул, что за последнее время Украина и Израиль приняли несколько принципиально важных решений, которые идут на пользу гражданам двух стран. В частности, речь идет об установлении безвизового режима. Министр отметил, что этот вопрос также важен с точки зрения поддержки контактов с нашими соотечественниками, которые в разное время выехали в Израиль. «Мы поддерживаем постоянный и очень производительный диалог с Государством Израиль на всех уровнях», – заявил он.

По словам министра, значительное внимание во время встречи стороны уделили обсуждению ситуации на Ближнем Востоке. К.Грищенко отметил, что, в частности, в Сирии проживают несколько тысяч украинских граждан, и сегодня украинской власти важно понимать, как видит, в том числе, Израиль пути урегулирования ситуации.

Кроме того, во время разговора обсуждались вопросы украинско-израильского сотрудничества в научно-технической сфере, укрепление межчеловеческих контактов, политический диалог.

«Все это является серьезным фактором увеличения наших возможностей в регионе и понимания, каким образом через тех, кто сохраняет связи с Украиной, можно решать очень много проблем и реализовывать серьезные проекты», – сказал К.Грищенко.