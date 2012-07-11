После реконструкции киевляне могут не узнать ЦУМ

Проект реконструкции киевского ЦУМа предполагает сохранение исторической части фасада 1939 года строительства, который является памятником архитектуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила главный архитектор проекта Лариса Скорик в ходе заседания градостроительства и архитектуры архитектурно-градостроительного совета при Главном управлении градостроительства и архитектуры КГГА.

Заказчиком проекта выступает ООО «Столичный ЦУМ», проектировщиком - ТАМ «Л. Скорик».

Проектом предусматривается повышение высотности здания с 6 до 7 надземных этажей, строительство трех подземных уровней, в которых будут расположены два уровня паркинга на 180 машиномест и продуктовый супермаркет.

Архитектор уточнила, что паркинг не соответствует потребностям здания, чтобы не привлекать в центр города дополнительный поток автомобилей.

При этом в результате реконструкции планируется сохранить часть фасада, облицованного красным гранитом, увеличив площадь остекления, а светлую часть здания, выложенную плиткой «кабанчик» и достроенную в 1958-60 годах, планируется облицевать стеклом. Верхний этаж, где будут расположены рестораны на 250 мест с видом на ул. Крещатик, также предполагается сделать прозрачным и озеленить.

Л. Скорик отметила, что во дворе здания планируется снести ряд пристроек технического характера, в том числе градирни, для увеличения общей площади здания с 21,2 тыс. кв. м до 38,78 тыс. кв. м.

В ходе реконструкции планируется разобрать все конструкции здания, оставив только фасадную часть. Площадь земельного участка составляет 4750 кв. м.

В ходе заседания директор английского архитектурного бюро Беной (Benoy), разработавшего внутреннюю планировку здания, Роберт Бишоп отметил, что после реконструкции это будет современный торговый центр с большим атриумом, в его отделке будут применяться натуральные материалы — дерево, кожа, камень на полу.

«Очень важно, чтобы проект не стал элитным», - добавил он.

Рецензент проекта Евгений Лишанский сообщил, что проект пошел согласование Научно-технического совета Министерства культуры, осталось получить заключение городского управления охраны памятников.

Он порекомендовал дополнить проект схемой движения транспорта, предусмотрев заезд в паркинг с ул. Пушкинской.

В то же время член Градсовета Анатоль Карминский отметил, что у заказчика земельный участок оформлен для эксплуатации и обслуживания существующего здания, а не для реконструкции, как того требует законодательство.

«Нам придется смириться с мыслью, что универмаг будет разрушен полностью, до основания, за исключением фасадных стен», - добавил он.

Выступившие на заседании члены Градсовета в большинстве выступили против изменения фасада здания, высказав мнение, что он должен полностью остаться в нынешнем виде. Также архитекторы посчитали, что следует убрать из проекта паркинг, либо сократить его до минимума, предусмотрев места для маломобильных групп населения. Удивление присутствующих также вызвало то, что охранной является только часть фасада, а не фасад вместе с внутренним пространством.

Председатель Комиссии по вопросам культуры и туризма Киевсовета Александр Бригинец также считает, что исторический фасад здания должен быть сохранен, иначе это вызовет социальное напряжение и вызовет критику со стороны общества. Он предложил застройщику провести референдум среди киевлян, чтобы решить какой из вариантов фасадов следует оставить.

Представитель Министерства культуры заметил, что обилие стекла в проекте также вызвало дискуссии в министерстве и оно рекомендовало доработать решение фасада.

Согласно презентационным материалам, в августе этого года планируется закрыть фасад здания для реконструкции, установить металлоконструкции для поддержки фасада, начать демонтаж внутренних конструкций и нефасадных стен, а также демонтаж градирни. В феврале 2013 года планируется приступить к разработке котлована и строительству трех подземных уровней, в декабре 2013 года — осуществить строительство наземной части, внутренние работы и благоустройство. Открыть реконструированный ЦУМ планируется в 2015 году.

Подводя итоги заседания заместитель главы Архитектурно-градостроительного совета Андрей Куделин сообщил, что высказанные на заседании рекомендации будут оформлены в протокол, а заказчик решит, прислушиваться ли к ним.

«Будет составлен протокол, в этот протокол будут внесены рекомендации, которые были высказаны членами Градостроительного совета. Мы будем рекомендовать учесть рекомендации членов Градостроительного совета», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, компания «ЭСТА Холдинг» 11 июля представит Архитектурно-градостроительному совету при Главном управлении градостроительства и архитектуры Киева архитектурный проект реконструкции столичного ЦУМа.

Компания намерена инвестировать более 100 млн. долл. в реконструкцию ЦУМа.

Справка УНИАН. Компания «Эста Холдинг» - управляющая компания группы «ЭСТА» - холдинга недвижимости группы СКМ. Выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.

В группу «ЭСТА» входят отели "Донбасс Палас" (Донецк), "Опера" (Киев), "Park Inn" (Донецк), логистический комплекс (Днепропетровск), а также ряд проектов на стадии реализации: (многофункциональный комплекс "Пушкинский" (Донецк), ЦУМ (Киев). Группа также является владельцем второй очереди бизнес-центра "Леонардо" (Киев).

Киевский ЦУМ вошел в состав группы «ЭСТА» в 2010 г., после чего было принято решение о начале разработки проекта реконструкции здания.