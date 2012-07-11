Эксперт: интерес к элитному жилью возрастет к концу года

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН озвучила генеральный директор агентства недвижимости Park Lane Галина Мельникова.

«Особенных колебаний по стоимости до конца года не предвидится. Сейчас наступило такое охлаждение в покупках элитной недвижимости. Поэтому каких-то особых вмешательств, которые будут корректировать цену как в сторону снижения, так и увеличения, в принципе, не предвидится», - сказала она.

По мнению Г. Мельниковой, повышение интереса к элитной недвижимости ожидается в IV квартале этого года.

«Мы предполагаем, что к концу года интерес к элитной недвижимости вырастет. Я думаю, до 8-9% будет составлять количество сделок с элитной недвижимостью... Рассчитываем на появление сделок в диапазоне от 800 тыс. долл. Это тот диапазон, который сейчас немножко потерял», - добавила она.

При этом эксперт прогнозирует дальнейшее развитие направления загородной недвижимости.

«На сегодняшний день это самые привлекательные инвестиции, которые можно сделать в недвижимость», - считает гендиректор агентства.

Г. Мельникова отметила, что активизация сделок с элитной недвижимостью коммерческого назначения ожидается с началом осени.

Гендиректор агентства сообщила, что в первом квартале этого года приобретались офисы стоимостью около 2 тыс. долл./кв.м в центре Киева, во втором квартале — небольшие магазины в центре города стоимостью 8-10 тыс. долл./кв.м.

В сегменте загородной недвижимости в первом полугодии пользовались спросом дома в Обуховском и Житомирском направлении стоимостью 1,5-2 тыс. долл./кв.м.

Г. Мельникова уточнила, что в сегменте городского жилья пользовались спросом трех- и четырехкомнатные квартиры в центре (стоимостью 3-4 тыс. долл./кв.м), на Оболони (3-4 тыс. долл./кв.м), и по ул. Институтской (от 8 тыс. долл./кв.м).