Милиция говорит, что похода шахтеров на Киев не заметила

Как сообщила УНИАН руководитель Отдела связей с общественностью ГУМВД в Луганской области Татьяна Погукай, если бы такая массовая акция имела место, то организаторы, а также облгосадминистрация должны были бы подать официальное заявление в милицию, которая бы обеспечивала охрану порядка и сопровождение участников.

«К нам никаких заявлений не поступало. Никто никуда не идет. Если бы такая многочисленная колонна людей шла пешком, милиция бы в любом случае об этом знала. Мы бы обеспечили сопровождение, предупредили бы ГАИ, потому что вряд ли они бы пешком прошли такое расстояние до Киева, все равно бы ехали на автомобилях», - сказала Т.Погукай.

Как заявил УНИАН председатель координационного Совета шахтерских, инвалидских и ветеранских организаций Украины Юрий Хохлов, который ранее сообщал, что горняки идут пешком на Киев, «это была уникальная акция и поэтапный поход».

«Наш поход мы будем поэтапно проводить по разным областям. Вот вышли, прошлись по Брянке, потом пройдемся по одному из городов Донецкой области, потом по какому-то городу Днепропетровской области. А уже потом, если наши требования не будут выполнены, пройдем маршем по Киеву. Ведь акция делалась не для того, чтобы пенсионеров удар хватил в дороге в Киев, им же по 60-70 лет. Поэтому поход поэтапный, чтобы решить проблемы с отгрузкой угля. А там пусть думают, что мы где-то по посадкам идем или по полям», - сказал Ю.Хохлов.

При этом он отметил, что сейчас находится в здании правительства и ожидает подписи постановления, в соответствии с которым норма бытового топлива для каждой семьи пенсионеров-горняков остается на прежнем уровне - 5,9 тонны в год.

«Этого мы и добиваемся, чтобы отгрузка производилась вовремя и норма осталась прежней. Потому что для этих людей уголь – это все», - сказал Ю.Хохлов.

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Как сообщал УНИАН, ранее Ю.Хохлов заявил, что 4 июля около 2 тысяч горняков из Луганской области вышли из Брянки и направляются пешком в Киев.

По его словам, горняки-пенсионеры настаивают на том, чтобы правительство не занижало норму бытового топлива, которая полагается каждой семье, с 5,9 т до 3,1 т в год, и чтобы отгрузки угля производились вовремя.