Прокуратура проверяет смерть подростка в санатории

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черниговской области, Нежинская межрайонная прокуратура в связи с гибелью ребенка на воде проводит проверку исполнения служебных обязанностей руководством санатория "Пролисок" в Нежинском районе.

7 июля во время купания утонул 14-летний подросток, который оздоравливался в санатории.