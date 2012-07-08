В США из-за невиданой жары деформируются рельсы

Русская служба Би-би-си передает, что от Среднего Запада до восточного побережья в нескольких местах из-за жары деформировались железнодорожные рельсы, а на автодорогах вспучился асфальт.

В пятницу и субботу жара побила все рекорды. Ожидается, что к понедельнику температура воздуха несколько понизится, но затем в регионе ожидаются сильнейшие бури.

Во многих районах до сих пор нет электричества из-за непогоды, охватившей значительную часть США на прошлой неделе.

По сообщениям СМИ, среди погибших много пожилых людей, в чьих домах из-за обесточивания перестали работать кондиционеры.

В субботу в Вашингтоне столбик термометра поднялся до 41 градуса по Цельсию, а в Сент-Луис, Миссури – до 46 градусов.

Жара царит и в некоторых районах Канады. В провинции Онтарио жара побила все рекорды.

Сотни тысяч людей в Западной Вирджинии, Вирджинии, Огайо, Нью-Джерси, Мэриленде и Индиане остаются без электричества, из-за штормов, обрушившихся на эти штаты на прошлой неделе.

Во многих городах власти открыли специальные "центры прохлады" и расширили график работы муниципальных бассейнов.

В некоторых местах власти развозят по домам еду людям, у которых из-за отсутствия электроснабжения не работают холодильники.

В Чикаго отменены занятия в 21 школе, так как в этих зданиях нет кондиционеров.

На Среднем Западе температура воздуха должна вскоре понизиться, но ожидается, что за этим последуют сильнейшие бури.