В донецком заповеднике браконьеры уничтожили колонию кудрявых пеликанов

Браконьеры разорили гнезда редких пеликанов. Travel.ru

Об этом сообщает ТСН.

Руководство ландшафтного парка "Меотида" убеждено, что разоренные гнезда редких пеликанов - это месть рыбаков. Когда на этой косе Азова начали поселяться краснокнижные птицы, территории предоставили статус заповедника и запретили рыбачить. Местные рыболовы восприняли это негативно.

"Ужас в том, что мы не влияем на вылов рыбы никак, мы не можем его запретить и разрешить. Мы только контролируем", - сказал директор парка Геннадий Молодан.

В поселковом совете Седово уголовной драмы в разрушении гнезд не видят и сомневаются, что это дело человеческих рук. "На территории "Меотиды" очень много камыша, где прекрасно себя чувствуют лисы, енотовидные собаки. Я думаю, что след нужно искать здесь", - считает депутат поселкового совета Роман Герасимчук.

Между тем, природоохранная прокуратура Мариуполя привлекла в расследование дела кроме милиции и пограничников еще и Службу безопасности Украины. Убытки государству нанесены на десятки тысяч гривен. Но в заповеднике считают, что все это ничто по сравнению с тем, что пеликаны могут покинуть Азов навсегда.