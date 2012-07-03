Прокуратура обжалует приговор дворнику за жестокое убийство котят

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Севастополя, согласно фактическим обстоятельствам дела, 11 мая 2012 года в дворе дома № 3 по улице Физкультурной в Балаклаве женщина-дворник, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, на глазах у детей повесила на капроновом шнуре на ветке дерева шесть полуторамесячных котят, после чего била маленьких животных по голове рукой. Преступные действия дворника прекратил местный житель, который вызвал милицию. Спасти удалось только двух котят.

Против дворника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (издевательство над животными с применением жестоких методов, совершенное в присутствии малолетних). (Такие действия наказываются штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет - УНИАН).

21 июня суд признал 59-летнюю женщину виновной в совершении указанного преступления и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 800 грн.

Как добавили в пресс-службе, прокуратура готовит апелляцию на приговор, поскольку считает, что суд не в полной мере учел общественную опасность преступления, подрывает моральные устои общества, а также то, что действия преступника негативно повлияли на детей.