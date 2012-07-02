СМИ: Украина и Россия готовятся к новой газовой войне

Горячее лето для Украины может закончиться холодной зимой, говорится в сюжете ТСН-Тижня.

Ежегодные боевые действия на украинско-российском газовом фронте возобновились на этой неделе. Каждая из сторон уже знает, как будет наступать и как будет защищаться.

От перестановки руководителей в России уже неоднократно озвученная ими позиция "дешевый газ в обмен на вступление Украины в Таможенный союз с Россией и Беларусью и создание газового консорциума" не претерпит изменений. Россия дает понять, что будет терпеливо ждать, пока интеграционные процессы не станут для Украины единственным возможным выходом.

Премьер-министр Николай Азаров перед гостями жалуется - ежемесячный газовый платеж крепко бьет по украинскому карману. И это при условии, что Украина уже полгода нарушает условия контракта, не добирая все объемы законтрактованного топлива. К тому же, намерена поступать так и дальше, и по итогам года вместо 52 хочет закачать только 27 миллиардов кубометров. При таких условиях россияне имеют полное право идти в международный суд, и требовать от НАК "Нафтогаз" платить еще и штрафные санкции. Сделать это они смогут только по итогам года и председатель правления "Газпрома" такой возможности не исключает.

Впрочем, Стокгольмский арбитраж для Газпрома место не "фартовое": в прошлом году Россия проиграла там аж 4 схожие иски от греческого, итальянского и 2 немецких компаний. Они добились как снижения цены, так и сокращения объемов закупки газа. При уменьшении потребления газа в мире и снижения цен на углеводороды, украинский рынок остается для России едва ли не самым большим. Поэтому к возможному международному процессу Украина относится спокойно, хотя идти в контрнаступление и подавать свой иск тоже не торопится. Поэтому, судя по всему, выяснять отношения "Газпром" с "Нафтогазом" традиционно могут начать зимой. Сценарий "С новым годом - без газа" уже не раз опробован вместе с взаимными обвинениями в воровстве из трубы и шантажом европейских потребителей, которые все еще зависят от российского голубого топлива.