Украинцы впадают в пессимизм

Украинцы все чаще стали обращаться за помощью к профессиональным психологам. Специалисты отмечают, что значительное количество населения не уверено в своем будущем и ситуации в стране. Об этом говорится в свежем номере издания «Український тиждень».

«Значительное количество украинцев не уверены в своем будущем. Не способны найти достойную работу, находясь в стрессе от визитов к хамам-чиновникам, не могут бесплатно (и платно, увы) получить необходимую помощь, чувствуют усталость, апатию, раздражение и т.д. », - заявил президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман.

«Но эти люди не больны. Их реакция - реакция нормальных людей на ненормальное, больное государство. А недуги последнего таблетками не лечатся », - добавил он.

То, что положительные или отрицательные ожидания относительно судьбы государства сказываются и на отношении наших соотечественников к собственному будущему, подтверждает и социология.

По результатам исследования Института социологии НАНУ «Украинское общество. 20 лет независимости. Социологический мониторинг », начиная с 1999-го надежда на хорошее будущее Украины была присуща большинству граждан. Однако в 2011-м произошел резкий спад положительных настроений, зато усилилась тревога, а эту надежду сохранила лишь треть людей. Такие тенденции зеркально отражены в ощущениях украинцев относительно собственной судьбы: страх и пессимизм в 2011-м выросли вместе с переживаниями за страну, а уверенность и оптимизм относительно и собственной жизни и жизни страны уменьшились. В частности, в 2010 году 58,8% людей воспринимали свое будущее с надеждой, а 2011-го их количество составило лишь 43,8%. Вместе с тем доля тех, кто испытывал страх за собственную судьбу, за этот период вырос с 12,9% до 21,5%.