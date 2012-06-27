Пласидо Доминго отменил концерт в Киеве

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на концертно-театральное агентство «Карина», которое должно было выступить организатором мероприятия.

Теперь организаторы проинформировали, что П.Доминго все же планирует посетить Киев, однако, скорее всего, – осенью.