Пласидо Доминго отменил концерт в Киеве
22:48, 27 июня 2012Общество
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Концерт всемирно известного оперного тенора Пласидо Доминго, который должен был состояться 29 июня на Софийской площади в Киеве, отменен.
Доминго должен был выступить 29 июня
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на концертно-театральное агентство «Карина», которое должно было выступить организатором мероприятия.
Теперь организаторы проинформировали, что П.Доминго все же планирует посетить Киев, однако, скорее всего, – осенью.
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