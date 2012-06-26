Польскую радиопрограмму, в которой оскорбили украинок, закрыли

Правление польской радиостанции Eska Rock решило закрыть программу Кубы Воевудского и Михала Фигурского "Poranny WF", которая выходила в эфир с начала 2008 года и в которой в июне этого года прозвучали оскорбительные высказывания в адрес гражданок Украины.

Об этом говорится в заявлении компании, переданном агентству УНИАН.

Правление самой популярной в Польше радиостанции музыки рок высказало сожаление по поводу ситуации, сложившейся из-за озвученных ведущими программы 12 июня высказываний об украинках.

"Всех, кого оскорбило выступление наших ведущих, искренне просим простить", - сказано в заявлении, которое подписал председатель правления Eska Rock Богуслав Потонец.

Решение о закрытии программы принято в понедельник, 25 июня.

Как сообщал УНИАН, об оскорбительных высказываниях в адрес украинок в эфире радио стало известно в конце прошлой недели, когда ряд организаций и частных лиц - поляков и украинцев - подали заявления в прокуратуру на журналистов Eska Rock, обвинив их в ксенофобии.

21 июня МИД Украины выступил с требованием публичных извинений, а на следующий день МИД Польши назвала "идиотскими и хамскими" высказывания журналистов, среди которых было: "Я бы свою (домработницу) изнасиловал, если бы она была хоть немного красивее" и "я не знаю, как она выглядит, потому что постоянно на коленях".

Представители радиостанции, среди которых сами авторы программы, председатель правления и программный директор ранее называли все дело "недоразумением", заявив, что в действительности ведущие высмеивали не украинцев, а "стереотипы некоторых поляков", которые, в частности, "завидовали украинцам", выигравшим матч со Швецией в рамках Евро-2012.

21 июня М.Фигурский в эфире радиостанции озвучил извинение, форму которого ряд комментаторов назвали "скандальной" из-за его "иронично высокомерной" манеры.