Ющенко уверен в победе НУ-НС и БЮТ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Блок «Наша Украина – Народная Самооборона» и Блок Юлии Тимошенко победят на досрочных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время регионального телемоста «Задачи для будущего правительства».

Президент подчеркнул, что он не будет говорить за кого должен голосовать тот или иной гражданин. Но он может выразить убеждение, что будущее для государства могут обеспечить только демократические силы - БЮТ и «Наша Украина - Народная Самооборона».

По его словам, они смогут реализовать программу социально-экономических реформ и улучшить жизнь.

Представители первой пятерки «НУ-НС», которые также принимали участие в телемосте в свою очередь выразили убеждение в победе демократических сил, пообещав реализовывать программу Президента относительно реформ.

В ходе телемоста Президент рассказал о своих социальных инициативах, о своем виденье формирования следующего бюджета, коснулся других вопросов реформирования экономики, в том числе необходимости принятия нового Налогового кодекса.