Опасность в Крыму: рушатся береговые склоны

Как сообщает пресс-служба ведомства, опасным является южный берег Крыма (в пределах бухты Ласпи до мыса Херсонесский, мыс Ифигения, мыс Кошка, Зеленый мыс, мыс Никита, в пределах Кучук-Ламбадского хаоса, мыс Чабан-Куле, мыс Ай-Фока, мыс Пуль-Оба, мыс Алчак, мыс Меганом, подножие Карадага, участки побережья от Коктебеля до мыса Киык-Атлама); западное побережье (от мыса Лукулл, населенные пункты Песчаное, Береговое, Угловое, поселок Николаевка до озера Кизил-Яр); побережье Керченского полуострова (мыс Голубиный, мыс Фонарь до мыса Бакланов, от мыса Бакланов до мыса Тархан, мыс Зюк, мыс Китен); побережье Керченского пролива (от села Героевское до озера Тобечик, мыс Такил, от мыса Такил до Киз-Аульского маяка).

МЧС напоминает руководителям местных органов власти о необходимости ограничения доступа на стихийные пляжи, установления табличек о возможных обрушениях почвы и проведения демонтажа устройств для спуска на закрытые пляжи.