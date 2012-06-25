Укрзализныця опровергает информацию о связи поножовщины с Hyundai

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») опровергает информацию о связи инцидента, который произошел 23 июня в Донецке с движением скоростных межрегиональных поездов «Украинский экспресс» производства Hyundai Rotem.

Об этом УНИАН сообщили в «Укрзализныце».

«Укрзализныця» подчеркивает, что информация о возможных причинах конфликта, которая была распространена СМИ в воскресенье 24 июня, является недостоверной и неподтвержденной.

В частности, "в пятницу, 22 июня, не было зафиксировано неисправностей в работе поезда «Украинский экспресс». К тому же, ремонт этих поездов проходит в Киеве, а не в Донецке. Таким образом, версия о связи инцидента с поломкой поезда не имеет оснований", - отмечают в «Укрзализныце».

Комментируя инцидент в Донецке, в «Укрзализныце» также отмечают, что «поскольку конфликт произошел ночью, после окончания рабочего времени работников станции, МВД Украины рассматривает версию о бытовых причинах инцидента».

«Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины подтверждает, что ночью 23 июня на территории вагонного депо станции Донецк произошел беспрецедентный случай, в результате которого два человека оказались в больнице с ножевыми ранениями. По сообщению Министерства внутренних дел Украины, подозреваемый в совершении нападения арестован, ведется следствие», - говорится в официальном сообщении «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, по данным милиции, в ночь с 22 на 23 июня на Донецкой железной дороге произошла драка между тремя работниками депо, в результате которой двое из них получили ножевые ранения.

Напомним, для обеспечения обслуживания поездов «Укрзализныця» на базе депо Дарница в Киеве подготовила Центр технического обслуживания межрегиональных электропоездов. Работа по организации Центра обслуживания скоростных поездов началась в сентябре 2011 года. В Центре организован вагономоечный комплекс и ремонтно-экипировочный цех. С 1 июня 2012 года вступил в силу договор с компанией «Хюндай Корпорейшн» о сервисном обслуживании поездов Hyundai сроком на 5 лет.