Из галереи в Нью-Йорке похитили картину Сальвадора Дали

11:15, 22 июня 2012
Общество
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Неизвестные украли картину Сальвадора Дали "Дон Хуан Тенорио", которая оценивается в 150 тысяч долларов, из галереи на Манхэттене в Нью-Йорке.

Cartel de Don Juan Tenorio

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт телекомпании NBC, полотно великого испанского художника было украдено в минувший вторник, однако СМИ узнали об инциденте только сейчас.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину в рубашке в клетку, который вошел в галерею с черной сумкой. Через какое-то время мужчина вновь попал в зону видимости камер - он нес в руках сумку с картиной.

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