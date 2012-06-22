Из галереи в Нью-Йорке похитили картину Сальвадора Дали

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт телекомпании NBC, полотно великого испанского художника было украдено в минувший вторник, однако СМИ узнали об инциденте только сейчас.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину в рубашке в клетку, который вошел в галерею с черной сумкой. Через какое-то время мужчина вновь попал в зону видимости камер - он нес в руках сумку с картиной.