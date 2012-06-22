Из галереи в Нью-Йорке похитили картину Сальвадора Дали
11:15, 22 июня 2012Общество
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Неизвестные украли картину Сальвадора Дали "Дон Хуан Тенорио", которая оценивается в 150 тысяч долларов, из галереи на Манхэттене в Нью-Йорке.
Картина оценивается в 150 тысяч долларов
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт телекомпании NBC, полотно великого испанского художника было украдено в минувший вторник, однако СМИ узнали об инциденте только сейчас.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину в рубашке в клетку, который вошел в галерею с черной сумкой. Через какое-то время мужчина вновь попал в зону видимости камер - он нес в руках сумку с картиной.
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