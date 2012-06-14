Венецианский мост на Гидропарке закроют (фото)

Об этом он заявил в эфире телеканала «Київ», сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

А.Попов отметил, что Гидропарк – это одно из самых популярных мест летнего отдыха киевлян, однако он нуждается в комплексном приведении в порядок и благоустройстве. Обновить и осовременить зеленую зону на Венецианском та Долобецком островах Днепра городская власть намерена уже в следующем году, добавил он.

В частности, как только в Гидропарке построят понтонную переправу, Венецианский мост закроют на реконструкцию. Этот основной канал соединения острова с городом уже давно находится в аварийном состоянии, подчеркнул А.Попов.

Начать реконструкцию моста планируется во втором полугодии текущего года.

«Привести в порядок территорию Гидропарка будет в следующем году для нас приоритетной задачей. В связи с подготовкой к Евро в этом году мы объективно не смогли уделить парку надлежащего внимания. Но я убежден, что места, где отдыхают киевляне, должны быть приведены в надлежащее состояние. Мы подготовимся за осень-зиму, выделим необходимые средства, и в следующем году проведем необходимые работы в Гидропарке», – отметил А.Попов.