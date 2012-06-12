ПриватБанк выплатил миллион за быстро раскрытое преступление

Тогда в результате нападения погибли 5 сотрудников банка.

Как сообщила пресс-служба банка, каждый из сотрудников милиции получил на свою банковскую карту от 2 до 10 тыс. грн премии - «в зависимости от личного вклада в поимку преступников».

«Мы обещали и выплатили 1 млн грн сотрудникам милиции, которые в кратчайшие сроки задержали преступников, хладнокровно расстрелявших пятерых сотрудников банка, - цитирует пресс-служба слова председателя правления «ПриватБанка» Александра Дубилета. - За последний год все случаи нападения на наши отделения не заканчивались для преступников ничем хорошим - сегодня в «ПриватБанке» нельзя украсть много денег, потому что в отделениях просто нет крупных сумм наличных. А каждый случай нападения на банк раскрывается за один-два дня, попытка ограбить банк - сегодня это самый быстрый способ попасть в тюрьму».

Также отмечается, что в рамках программы «ПриватБанк» против преступности», банк гарантирует выплату вознаграждений за раскрытие любого преступления - от получения кредита по поддельному паспорту и мошенничества сотрудников до разбойных нападений на отделения.

В 2011 году банк выплатил более 90 премий на сумму 450 тыс. грн сотрудникам милиции и гражданам за помощь в поимке преступников и мошенников. С начала 2012 года за раскрытие преступлений против банка уже выплачено 1,2 млн грн. Более 85% преступлений, совершенных против «ПриватБанка», раскрываются в течение нескольких дней после совершения.

По информации банка, 8 июня дело об убийстве пятерых сотрудников отделения «VIP-Центр» «ПриватБанка» в Донецке было направлено в суд с обвинительным заключением. Двоим дончанам, обвиняемым в расстреле всех работников банка, грозит от 15 лет до пожизненного заключения. Вместе с ними на скамье подсудимых оказались двое жителей Запорожской области, продавших оружие грабителям и должностное лицо частной компании, отвечавшее за систему безопасности в отделении банка.

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Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2011 года в Донецке при попытке разбойного нападения на отделение «ПриватБанка» погибли пятеро его сотрудников банка. В тот же день банк объявил о выплате вознаграждения в размере 1 млн грн за информацию, которая бы помогла раскрыть тяжкое преступление и задержать преступников.