Кременчугские подростки выложили в соцсеть видео издевательств над своей подружкой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-офицер Кременчугского городского управления милиции Анна Васенко.

По ее словам, после школы подростки пригласили девушку вместе с ними прогуляться. Прийдя в лесополосу, подружки стали издеваться над школьницей, а юноши – снимать происходящее на мобильный телефон. 14-летнюю девушку заставляли раздеваться, угрожали и били. “Потом они приказали потерпевшей ничего не рассказывать родителям и пригрозили, что будет гораздо хуже, если кто-то узнает», - сказала А.Васенко.

Видео в социальной сети увидели знакомые семьи пострадавшей, показали его родителям, после чего те обратились в милицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Кроме того, решается вопрос о возбуждении еще двух уголовных дел по ст. 127 (истязание) и ст. 300 (изготовление и распространение произведений, пропагандирующих культ насилия, жестокости и дискриминации).

За содеянное несовершеннолетним грозит от 5 до 10 лет заключения.