Во Львове немцы «украли» тележку из супермаркета

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, сегодня около 12.00 болельщики из Германии, купили продукты и вместе с тележкой, которая принадлежит супермаркету, загрузили их в багажное отделение своего автомобиля.

Сразу после этого работники торгового центра обратились с заявлением о краже имущества в Сиховский райотдел милиции Львова. Правоохранители за считанные минуты выявили и задержали автомобиль.

Во время проверки было выяснено, что граждане Германии не знали, что совершают кражу, ведь у них разрешено такие тележки забирать домой, откуда их возвращают работники соответствующих служб.

Узнав о том, что «кражу» совершили иностранные болельщики, работники ТЦ написали встречное заявление об отказе от предыдущего.

После проведения разъяснительной работы работники милиции отпустили немцев.