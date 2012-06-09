Дело о кровавом ограблении в Донецке передали в суд

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В рамках следствия по уголовному делу проведено более 75 экспертиз. Дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимым грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Поддерживать государственное обвинение в суде будет заместитель прокурора области.

В ходе следствия установлена причастность к совершению преступления четырех человек. Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

По информации Управления связей с общественностью МВД Украины, 1 июня уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в прокуратуру Донецкой области, а 8 июня из прокуратуры оно поступило в Ворошиловский райсуд Донецка для рассмотрения по сути. Расследование дела находилось в производстве Следственного управления ГУ МВД в Донецкой области.

Установлено, что двое мужчин по предварительному сговору, с целью завладения денежными средствами банка, зашли в помещение отделения под видом проведения ремонтных работ системы видеонаблюдения. "Применив два самодельных пистолета калибра 9 мм, они совершили умышленное убивство охранника и 4-х сотрудниц отделения", - отметили в милиции напомнили, что после того, как сработала сигнализация, злоумышленники скрылись с места преступления, не взяв деньги.

Обвиняемые находятся в СИЗО Донецка.

Как сообщал УНИАН. 29 декабря 2011 года в центре Донецка было совершено ограбление отделения «ПриватБанка». Были убиты пять человек.

31 декабря Управление связей с общественностью МВД Украины сообщило о задержании двух подозреваемых в совершении этого преступления.

Милиция установила, что один из задержанных был специалистом по установке камер внешнего видеонаблюдения.