Борцов за независимость Украины почтят парком с аттракционами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписал председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

Согласно документу, для создания парка будет выполнено благоустройство территории возле просп. Генерала Ватутина и реки Десенка с обустройством объектов рекреации и обслуживания населения. Финансирование всех указанных работ будет осуществляться за счет средств инвесторов, определенных на конкурсных основах.

Для киевлян и гостей города на территории парка будут функционировать информационно-выставочные, литературно-художественные и другие программы.

Сторонников здорового образа жизни будут вовлекать в спортивные праздники, кроссы, эстафеты, массовые занятия физкультурой и спортом. Для детей будут работать различные аттракционы и детский городок.