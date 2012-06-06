Госстат зафиксировал в мае дефляцию

По информации Госстата, инфляция в январе-мае 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1,7%, с начала 2012 г. – 0,4%.

Согласно сообщению, основное снижение цен в мае против апреля произошло на молоко, сыр и яйца — на 7,1% (в мае 2012 к маю 2011 — рост 5,3%), в том числе молоко подешевело — на 3,2% (рост 2,8%), сыр и творог — на 1,3% (рост 7,2%), а яйца — на 32,4% (рост — 2,8%). Также зафиксировано снижение цен на овощи — на 1,8%(снижение цена — на 59,3%) и сахар — на 1,5% (снижение цен — на 35,7%).

При этом в прошлом месяце зафиксирован рост цен на фрукты — на 3,7% (снижение цен — 9,1%), на алкогольные напитки, табачные изделия — на 0,7% (рост цен — 7,9%), а также фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование — на 0,5% (рост цен — 4,3%).

Как сообщал УНИАН, в апреле МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), при этом позже сообщил о пересмотре прогноза — до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

По информации Госстата, в Украине в апреле этого года против марта 2012 г. цены не изменились, инфляция составила 0%, против апреля 2011 года инфляция составила 0,6%.

Инфляция в январе-апреле 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 2,3%, с начала 2012 г. – 0,7%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.