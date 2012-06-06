Евродепутат предлагает Украине ввести трибунал
01:47, 06 июня 2012Общество
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Председатель делегации Европарламента в Комитете парламентского сотрудничества ЕС - Украина Павел Коваль предлагает Украине ввести государственный трибунал для правительственных чиновников.
Об этом он сказал, выступая на заседании круглого стола, сообщили УНИАН в Институте Горшенина.
По мнению П.Коваля, возможно, было бы целесообразно после выборов внести изменения в Конституцию, чтобы таким образом достичь политического понимания в Украине.
Среди прочего, евродепутат предложил предусмотреть в новой Конституции введение государственного трибунала, который будет устанавливать причастность правительственных чиновников к тем или иным уголовным действиям.
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