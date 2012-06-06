Евродепутат предлагает Украине ввести трибунал

Об этом он сказал, выступая на заседании круглого стола, сообщили УНИАН в Институте Горшенина.

По мнению П.Коваля, возможно, было бы целесообразно после выборов внести изменения в Конституцию, чтобы таким образом достичь политического понимания в Украине.

Среди прочего, евродепутат предложил предусмотреть в новой Конституции введение государственного трибунала, который будет устанавливать причастность правительственных чиновников к тем или иным уголовным действиям.