В Киевский зоопарк привезли слона

Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевский зоопарк” со ссылкой на генерального директора Алексея Толстоухова.

Азиатскому слону Харосу 7 лет, его вес – 2,5 тонны. Родился слон в Германии.

В основной рацион животного входят овощи и фрукты. По словам заместителя генерального директора зоочасти Константина Орлова, адаптация к новым условиям у животного будет продолжаться около месяца.

Для Хароса реконструировали два вольера – летний и зимний. Значительно увеличили площадь для выгула животного, металлическое ограждение заменили на огромные камни, смонтировали новое освещение, утеплили пол, реконструировали обзорную площадку и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2010 года в столичном зоопарке умер 39-летний индийский слон Бой. По версии тогдашнего руководства зоопарка (директором зоопарка была Светлана Берзина), животного отравили бывшие сотрудники предприятия, уволенные за финансовые злоупотребления.