Правозащитница распространила заявление для СМИ

Председатель общественной организации «Правовий простір» Рима Белоцерковская не будет приходить на заседания Рубежанского суда, поскольку ее дело на сегодня подсудно лишь Северодонецкому городскому суду Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении, которое Р.Белоцерковская распространила для СМИ.

В частности, как отмечается в заявлении, «судьей Северодонецкого городского суда И.Юзифовичем в предыдущем рассмотрении моего “уголовного” дела от 26.09.2009 г. было вынесено постановление, руководствуясь статьями 237, 240, 244, 245, 253 и 256 УПК Украины, и установлена подсудность этого дела Северодонецкому городскому суду, что не подлежит обжалованию».

Р.Белоцерковская обращает внимание также на то, что решение суда, а именно постановление, нельзя изменить или отменить ни сопроводительным письмом, ни каким-либо иным документом, кроме как мотивированным решением суда высшей инстанции. В ее случае - Апелляционным судом Луганской области.

«До настоящего времени постановление судьи И.Юзифовича действует и является, в частности для меня, обязательным к исполнению. Существование действующего постановления об установлении подсудности в городе Северодонецке не порождает никаких обязанностей для меня посещать другой суд, чем указано в этом решении суда, а именно Северодонецкий городской суд. Думаю, логичным выходом из сложившейся ситуации было бы проведение выездного суда в Северодонецке», - считает Р.Белоцерковская.

«Я готова прийти на этот суд и принять участие в правовом решении существующей ситуации. Кроме этого, подчеркиваю, что в материалах дела имеется исчерпывающая информация и доказательства фальсификации дела Римы Белоцерковской, что позволяет без моей или с моим участием принять решение прокуратурой об отказе от обвинения. Поэтому для установления правосудия и отказа прокуратурой от обвинения мое участие не является критическим фактором», - говорится в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, 22 мая Рубежанский городской суд изменил меру пресечения правозащитнице из подписки о невыезде на заключение под стражу.

Суд также объявил Р.Белоцерковскую в розыск. Поводом для такого решения судьи стала повторная неявка Р.Белоцерковской на судебное заседание.

28 мая заседание Рубежанского городского суда по ходатайству прокуратуры области относительно изменения меры пресечения в отношении Р.Белоцерковской не состоялось.

По информации руководителя Всеукраинского трудового движения «Солидарность» Константина Ильченка, правозащитница Р.Белоцерковская не взята под арест, она находится в Северодонецке под охраной общественных организаций.

Р.Белоцерковская является лидером Северодонецкой правозащитной организации «Правовий простір». Уголовное дело в отношении нее было возбуждено пять лет назад по ст. 296, ч 1 УК (хулиганство) за то, что она в Северодонецке помогала жителям дома № 51 по Гвардейскому проспекту в их борьбе против строительства торгового центра в непосредственной близости от жилого здания. Р.Белоцерковская попыталась заблокировать работу строительного крана, взобравшись на него. Но в результате получила химические ожоги лица от применения застройщиком газового баллончика и оказалась на скамье подсудимых.

В Северодонецком суде 7 судей отказались от рассмотрения дела Р.Белоцерковской. Дело забрали в Рубежное.