На День Конституции намечены торжества, кино и салют

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, проект соответствующего распоряжения, принятый 31 мая на заседании правительства, был разработан Министерством юстиции как главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной правовой политики.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, предусматривается, что в день 16-й годовщины Конституции Украины в городах Киев и Севастополь, областных и районных центрах, других населенных пунктах будут проведены торжественные мероприятия при участии представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, народных депутатов Украины, международных, общественных организаций, политических партий, деятелей науки и культуры. Состоится возложение цветов к памятным знакам и памятникам выдающимся деятелям создания украинского государства.

Заграничные дипломатические учреждения Украины по случаю 16-й годовщины Конституции Украины проведут соответствующие мероприятия с привлечением к участию в них представителей украинской общественности за рубежом.

Кроме того, определены ответственные органы за проведение выставок фотоматериалов и архивных документов, иллюстрирующих процесс принятия Конституции Украины, становление и развитие украинского конституционализма, историю создания национальных законов, а также за проведение тематических научно-практических конференций, семинаров и заседаний за круглым столом.

Запланировано проведение культурно-художественных мероприятий, посвященных Дню Конституции Украины, просветительских тематических мероприятий в государственных заведениях культуры, воинских частях, детских заведениях оздоровления и отдыха, направленных на воспитание уважения к Конституции Украины, формирование правовой культуры, получение знаний о конституционных правах, свободе и обязанностях, об истории отечественного конституционного права.

Предусматривается широкое освещение в государственных средствах массовой информации мероприятий по подготовке и отмечанию 16-й годовщины Конституции Украины с привлечением известных ученых, политических и общественных деятелей. Состоится трансляция тематических теле- и радиопередач, кинохроники событий, связанных с принятием Основного Закона Украины.

Вечером 28 июня пройдут праздничные фейерверки в городах Киев, Севастополь и других городах-героях, а также в городах, где расположены штабы оперативных командований и видов Вооруженных Сил.