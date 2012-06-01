В Украине повысилась заработная плата (данные по областям)

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Самый высокий уровень средней зарплаты в Украине в апреле т.г. наблюдался в Киеве - 4,592 тыс. грн (рост по сравнению с мартом 2012 года - на 0,3%, по сравнению с апрелем 2011 года - на 17,1%), а также в Донецкой - 3,496 тыс. грн (по сравнению с мартом рост на 3,4%, по сравнению с апрелем 2011 года - на 15,2%), Днепропетровской - 3,07 тыс. грн (+0,9%; +12,1% соответственно) и Киевской - 3,051 тыс. грн (+1,8%; +17,8% соответственно) областях.

Самый низкий уровень средней зарплаты отмечен в Тернопольской области - 2,078 тыс. грн (незначительное снижение; +18,2%), а также в Черниговской - 2,179 тыс. грн (-4,2%; +15,5%) и Херсонской - 2,186 тыс. грн (+1,5%; +17,6%).

В целом рост уровня средней заработной платы в апреле против марта 2012 года наблюдался в 15 области, а также в Киеве, Севастополе и АР Крым. Соответственно, снижение наблюдалось в 9 областях.

В частности, в апреле т.г. средняя зарплата в АР Крым составила 2,539 тыс. грн (+2,1%; +18,1%), в Винницкой области - 2,311 тыс. грн (+0,1%; +16,7%), Волынской - 2,199 тыс. грн (-0,6%; +17,7%), Житомирской - 2,246 тыс. грн (+0,5%; +14%), Закарпатской - 2,22 тыс. грн (-1,2%; +14,6%), Запорожской - 2,837 тыс. грн (+1,2%; +14,8%), Ивано-Франковской - 2,430 тыс. грн (+0,4%; +16%), Кировоградской - 2,331 тыс. грн (+1,3%; +16,8%), Луганской - 2,97 тыс. грн (незначительное снижение; +13,7%), Львовской - 2,476 тыс. грн (-0,1%; +14,1%), Николаевской - 2,684 тыс. грн (+0,3%; +15,1%), Одесской - 2,607 тыс. грн (-1,4%; +18,8%), Полтавской - 2,715 тыс. грн (+1,3%; +16%), Ровенской - 2,439 тыс. грн (-0,2%; +17,1%), Сумской - 2,395 тыс. грн (+0,1%; +16,1%), Харьковской - 2,661 тыс. грн (-0,8%; +15,8%), Хмельницкой - 2,279 тыс. грн (+0,4%; +18%), Черкасской - 2,391 тыс. грн (+0,5%; +17,1%), Черновицкая области - 2,207 тыс. грн (+0,8%; +17,6%), в Севастополе - 2,765 тыс. грн (+0,2%; +18%).