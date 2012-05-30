Украинцев призывают прийти 5 июня под ВР, потому что им «объявлена война»

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил народный депутат, председатель художественного объединения “Последняя баррикада” Олесь Доний.

Генеральный продюсер «5 канала», народный депутат Юрий Стець отметил, что «когда власть объявила войну оппозиционным лидерам, затем оппозиции в целом, потом журналистам, все промолчали!», а теперь «объявлена война всем украинцам».

Он сказал, что для того чтобы не был уничтожен украинский язык, необходимо всем неравнодушным прийти в 9 часов утра 5 июня под стены парламента.

Народная артистка Украины Нина Матвиенко заявила, что сегодня «зло, вши, клещи, которые хотят напиться крови из народа», пытаются вызвать возмущение людей. «Если мы будем и дальше спать… Может, нам пора поднимать митинги, и не только за язык, но и за территории, которые сегодня отдаются», - сказала она.

Как отметил писатель, лауреат премии имени Тараса Шевченко Василий Шкляр, необходимо противостоять последовательному наступлению на родной язык. «В пламени истории, в самых тяжелых испытаниях, когда у нас из рук выбивали саблю, единственным, последним оружием украинцев оставался язык, и именно язык спас нас как нацию. И сегодня на его защиту должны встать люди горой, везде…», - считает он.

По убеждению генерального директора телеканала ТВі Николая Княжицкого, бороться нужно не только за украинский язык, но и за сохранение государства. «Это в большей степени покушение против государства, поскольку государственный язык является одним из важнейших атрибутов этого государства, а также это покушение против национальных меньшинств», - сказал он.

Н.Княжицкий считает, что законопроект «О принципах государственной языковой политики» народных депутатов от Партии регионов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко ударит по национальным меньшинствам, а также по русскоязычным гражданам. «Авторы этого закона умышленно хотят лишить русских возможности занимать государственные должности в Украине, учиться в высших учебных заведениях…», - отметил он. Как считает Н.Княжицкий, повторяется ситуация 20-30-х годов XX века, когда люди, которые окончили школы национальных меньшинств, не могли поступить в вуз с государственным языком преподавания.

По словам депутата Киевсовета Александра Бригинца, своими последними шагами власть себя саму уничтожает. «Очевидно, все, что происходит сегодня в стране, это форма самоуничтожения Партии регионов и команды Президента. В этом есть позитив. Другое дело, что эти люди могут попутно еще уничтожить и государство, а этого бы очень не хотелось, - сказал он, отметив, что сегодня необходимо встать на защиту украинского языка.

Художественное объединение «Последняя баррикада» сегодня объявило общую мобилизацию на защиту украинского языка.

«Если нам действительно не безразлична судьба Украины и мы действительно стремимся защитить свой родной язык, мы должны объединиться и не допустить принятия законопроекта о языках», - говорится в сообщении организации.

В «Последней баррикаде» отмечают, что в акциях протеста должны принимать участие все неравнодушные граждане, независимо от убеждений и взглядов, политические организации, которые встают на защиту родного языка. «Нас не должны разъединять политические вкусы или идеологии. Ведь сейчас наша общая идеология - это «Я люблю украинский язык»! Нельзя ставить личные амбиции выше спасения Украины и украинского языка. Поэтому приглашаем всех без исключения: общественные организации, политические партии, общественных активистов и деятелей, журналистов, музыкантов, поэтов, художников, всех, кто любит украинский язык и готов за него бороться, прийти 5 июня в 9.00 под Верховную Раду. Вместе защитим наш родной язык», - призывают в «Последней баррикаде»

К акции уже присоединились: объединение «Своя правда», ВОО «Всеукраинская ассоциация фестивалей», ВМОО «Национальный альянс», Киевская городская организация Общества «Мемориал» им. Василия Стуса, Конгресс национальных обществ Украины, Общественное движение "Видсич", движение добровольцев «Пространство свободы», Центр исследования освободительного движения, Всеукраинское общественное движение «Не будь равнодушным!", Молодое Народный Рух, Союз украинской молодежи.

Как известно, об участии в акции уже объявила объединенная оппозиция.