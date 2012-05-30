"Стену плача" разберут на кирпичи

Так называемую "cтену плача", расположенную по улице Карла Маркса, неподалеку от здания крымского парламента, разбирают буквально по кирпичикам - строение находится в аварийном состоянии. Возле "Астории" работает спецтехника, передает корреспондент УНИАН.

Строение было возведено в середине 1860-х годов. Во второй половине XIX века в нем располагались типография и литография, редакция газеты, в начале XX века - кинотеатр. В 1930-х годах действовало еврейское общество, а после Великой Отечественной войны открылась гостиница. В 1990-х годах здание передали одной из компаний. Фирма задумала построить бизнес-центр с гостиницей, однако дело дальше разрушения здания не продвинулось.

Окружной административный суд Крыма в феврале этого года удовлетворил иск прокуратуры Симферополя о прекращении права собственности на объект. Общественный совет при исполкоме Симферопольского горсовета в мае предложил снести здание, а Верховный совет Крыма решил выделить 320 тысяч гривен на его демонтаж.

По данным горсовета, работы по сносу аварийной стены продлятся около двух недель.

Вопрос о дальнейшем использовании территории будет вынесен на общественное обсуждение, заявил председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев. Он считает, что на месте "Астории" может быть создан парк отдыха с мемориалом "Исторические скрижали Крыма", посвященным основным событиям в истории развития республики.