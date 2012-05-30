В Донецке открыли уникальный фотомузей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении подчеркнули, что главная идея и основная цель музея – воссоздать уникальные страницы истории фотожурналистки в Донецком регионе, рассказать о профессиональной деятельности фотографов, среди которых известный фотокорреспондент Евгений Халдей, Лев Азриэль, Борис Витков, Валентин Гончаров и другие).

В музее собран архив, насчитывающий сотни уникальных фоторабот и 500 раритетных и современных фотоаппаратов. Экспонаты музея – это уникальные предметы, которые принесли в музей жители Донецкой области, представители землячеств из Киева и Москвы.

Также в музее находится действующая фотолаборатория, в которой посетители смогут проявить пленку и отпечатать негатив.

На церемонии открытия музея мэр города Александр Лукьянченко подчеркнул, что «музей – это дань уважения людям, которые на протяжении десятков лет творили историю нашего города, региона и страны, здесь собраны бесценные фонды истории становления этого вида искусства».